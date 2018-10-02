Людей предпенсионного возраста избавят от сбора справок для получения льгот

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Пенсионный фонд будет обязан передавать в органы социальной защиты и в налоговую службу данные о людях предпенсионного возраста, чтобы им не приходилось самим собирать справки для получения льгот, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

"Пенсионный фонд должен быть обязан предоставлять все данные (в электронном виде – ред.) в органы социальной защиты в регионах, в налоговую службу на федеральном уровне и, соответственно, работодателям – данные о лицах предпенсионного возраста, чтобы по ним могли предприниматься все меры, которые сейчас реализуются в налоговом законодательстве Российской Федерации по льготам, по налогам на землю, на прибыль, чтобы люди не ходили, не просили справки в различные органы", — заявил Топилин.

"То есть если человек обратился в налоговую службу за этой льготой в предпенсионного возрасте, то на него, соответственно, будет поступать подтвержденный формат из пенсионного фонда, но если он захочет получить какой-то документ сам, то он сможет получить", — пояснил он.

То же самое, по словам Топилина, касается органов соцзащиты субъектов, которые сейчас принимают законы о сохранении различных льгот на коммунальные, транспортные и другие услуги.

Ранее в ПФР сообщили, что в фонде работают над программным обеспечением, с помощью которого ПФР будет в электронной форме передавать информацию, необходимую для предоставления гражданам предпенсионного возраста налоговых льгот, и это освободит людей от необходимости собирать справки.

По словам главы ПФР Антона Дроздова, использовать эти данные сможет не только Федеральная налоговая служба, с которой уже налажен обмен, и другие федеральные органы исполнительной власти, но также и органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения. Все данные будут доступны в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. При этом любой работник сможет подтвердить свой статус "предпенсионера" и получить все необходимые сведения в МФЦ, клиентской службе ПФР, а также в личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг.

Госдума 27 сентября приняла в III чтении закон о совершенствовании пенсионной системы. В первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, ГД приняла в июле. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.