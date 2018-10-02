Правительство не получало проект об индивидуальном пенсионном капитале

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Идея о системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) не была представлена правительству РФ в виде законопроекта, заявил журналистам министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Ранее газета РБК со ссылкой на источники сообщила, что россиян могут перевести на новую систему накопительной пенсии автоматически, подключив к выплате взносов в ИПК без их согласия. Позже первый заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Швецов пояснил, что граждане РФ смогут принять решение об участии в системе индивидуального пенсионного капитала в срок до пяти лет. По его словам, законопроект об ИПК будет опубликован в ближайшие дни.

"Нет, никто его (законопроект) не видел", — заявил Топилин.

На вопрос о том, был ли представлен законопроект в июле на заседании у первого вице-премьера Антона Силуанова, Топилин также ответил отрицательно. "Тоже никто не видел этот законопроект, мы уже много лет имеем дело с мыслями", — заявил министр.

Минфин разрабатывает концепцию ИПК совместно с ЦБ. По их задумке, ключевым отличием нового механизма станет то, что накопления будут собственностью граждан. Предполагается, что формироваться и храниться ИПК будет в негосударственных пенсионных фондах, куда граждане смогут направлять средства как через работодателей, так и самостоятельно. Стартовым капиталом могут стать средства, аккумулированные ранее в рамках отчислений на накопительную часть пенсии по старому механизму.