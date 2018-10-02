Топилин объяснил, почему пенсии индексируют один раз в год

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Решение о ежегодной единоразовой индексации пенсий гражданам РФ принято, исходя из показателей инфляции, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

По словам Топилина, в законе о внесении изменений в пенсионное законодательство на 6 лет предусмотрена индексация пенсий один раз в год с 1 января. Это отличается от действующего стандартного законодательства.

"Напомню, что в один год мы попали в такую ситуацию, когда нам пришлось доиндексировать чуть-чуть пенсии с 1 апреля, все это вызвало реакцию такую непозитивную у граждан, потому что это очень маленькая прибавка. Когда у нас инфляция прогнозируемая будет находиться в пределах 4%, того уровня, который предполагается в прогнозе, он несколько колеблется из года в год, но в целом это около 4%. По итогам 2018 будет меньше, не больше 3,4-3,5%. При такой инфляции целесообразно, по нашему мнению, индексировать пенсию один раз в год, ввиду маленького процента", — заявил он.

Госдума 27 сентября приняла в III чтении закон о совершенствовании пенсионной системы. В первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, ГД приняла в июле. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.

Проект закона, согласно которому отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста влечет штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов, президент внес на рассмотрение нижней палаты парламента в начале сентября. Соответствующие изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ. Этот закон Госдума уже приняла в третьем чтении 25 сентября.

Остальные предложения президента были учтены в поправках, принятых во втором чтении, которое законопроект прошел 26 сентября. Также были приняты предложения, сформулированные "Единой Россией", часть из которых посвящена вопросу накопительной пенсии, которую депутаты фракции предлагают выплачивать в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин. При этом предусмотрены как разовые выплаты для тех, у кого размер накопительной пенсии получится 5% и менее от объема всей пенсии, так и срочные выплаты. Кроме того, закрепляется право и в дальнейшем назначать накопительную пенсию в соответствующем возрасте.