Комитет СФ рекомендовал поддержать закон о выходном дне для диспансеризации

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Социальный комитет Совфеда поддержал закон о предоставлении россиянам дополнительного выходного для диспансеризации, а пенсионерам и людям предпенсионного возраста — два рабочих дня.

Документ будет рассмотрен на пленарном заседании СФ в среду.

В пояснительной записке к закону отмечается, что сейчас работающим гражданам зачастую трудно пройти диспансеризацию, поскольку работодатели не отпускают их в рабочее время в медицинские учреждения — из-за этого не все россияне, у которых есть право на диспансеризацию, в ней участвуют.

В процессе обсуждения закона в Госдуме в него была внесена поправка, согласно которой работники предпенсионного возраста и пенсионеры получат раз в год право на освобождение от работы на два рабочих дня для медобследования с сохранением за ними места работы и среднего заработка.