В Москве в понедельник ожидается прохладная погода с дождем

Во время сильного дождя в Москве. Архивное фото

Во время сильного дождя в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Облачная погода с кратковременным дождем прогнозируется в Москве во вторник, температура воздуха установится не выше плюс 13 градусов, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Сегодня на погоду столичного региона начнет оказывать влияние атмосферный фронт североатлантического циклона. Днем в Москве облачно с прояснениями, пройдёт кратковременный дождь", — рассказали в центре погоды во вторник.

По данным "Фобос", максимальная температура в городе составит плюс 11 — плюс 13 градусов, по области плюс 9 — плюс 14 градусов. Ветер ожидается южный, юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду, атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.