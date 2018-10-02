Депутат Госдумы попросил главу МВД провести проверку в сфере ОСАГО

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой провести проверку в сфере ОСАГО.
Депутат в обращении на имя Колокольцева напомнил, что в сентябре в Совфеде и Госдуме состоялись парламентские слушания по вопросу реформирования ОСАГО, расширения тарифного коридора ОСАГО, отмены коэффициентов мощности (КМ) и территориальности (КТ), которые применяются при расчете стоимости полиса.
"В пояснительной записке к проекту указания о расширении тарифного коридора Банк России указал, что необходимость этой меры вызвана сложившейся ситуацией на рынке ОСАГО – высокой убыточностью, проблемами правоприменения, доступностью страховых услуг. Тему убыточности ОСАГО, как основную причину повышения тарифов, официальные лица Банка России и РСА поднимают уже в течение нескольких лет", — пишет депутат.
По его словам, "при этом они указывают, что ущерб, наносимый рынку ОСАГО страховыми мошенниками, составляет от 50 до 70 миллиардов рублей в год, правоохранительные органы не способны противостоять мошенникам, в силу непрофессионализма и коррумпированности".
Парламентарий отметил, что именно эти обстоятельства и доводы послужили поводом к обращению руководителя Банка России к президенту РФ.
При этом, как отмечает депутат, из материалов, представленных к слушаниям в нижнюю палату парламента, следует, что "высокая убыточность рынка ОСАГО вызвана злоупотреблениями самих страховщиков".
"Так, президент Всероссийского союза страховщиков И.Ю. Юргенс указал, что "многие страховые организации уходили с рынка недобровольно и не осуществляли свои обязательства перед страхователями, получив при этом премии по договорам. Таким образом, можно говорить о выводе недобросовестными страховщиками денег с рынка ОСАГО в сумме порядка 24 миллиардов рублей", — подчеркивает политик.
"В связи с изложенным прошу вас, уважаемый Владимир Александрович, сообщить в мой адрес результаты работы по противодействию злоупотреблениям в сфере ОСАГО, с указанием размера ущерба, причиненного страховыми мошенничествами в сфере ОСАГО. Прошу вас также поручить проверить законность "вывода денежных средств недобросовестными страховщиками" из страховых компаний в размере 24,2 миллиарда рублей и о результатах сообщить в мой адрес", — пишет Лысаков в письме министру.
Депутат также попросил сообщить ему о том, "как в ходе исследований учитываются потери, произошедшие по вине страховых компаний, в размере 24,2 миллиарда рублей, потери, произошедшие по вине компании "Росгосстрах", при расчетах убыточности рынка ОСАГО".
Кроме того, Лысаков запросил у главы ЦБ информацию о том, "как учитывается при расчетах убыточности рынка ОСАГО инвестиционный доход страховых компаний и каков его размер; как новое исследование коррелируется с результатами разработки, проведенной АО КПМГ".