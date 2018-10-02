Депутат Госдумы попросил главу МВД провести проверку в сфере ОСАГО

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой провести проверку в сфере ОСАГО.

В настоящее время Минфин и Банк России готовят первый этап либерализации ОСАГО. Так, ЦБ разработал проект указания, которым предлагается расширить тарифный коридор в ОСАГО, изменить систему расчета коэффициента "бонус-малус" (КБМ) и коэффициента возраст-стаж (КВС). Законопроект Минфина предполагает отмену двух коэффициентов — территории и мощности, а также введение ряда индивидуальных для каждого водителя коэффициентов.

Депутат в обращении на имя Колокольцева напомнил, что в сентябре в Совфеде и Госдуме состоялись парламентские слушания по вопросу реформирования ОСАГО, расширения тарифного коридора ОСАГО, отмены коэффициентов мощности (КМ) и территориальности (КТ), которые применяются при расчете стоимости полиса.

"В пояснительной записке к проекту указания о расширении тарифного коридора Банк России указал, что необходимость этой меры вызвана сложившейся ситуацией на рынке ОСАГО – высокой убыточностью, проблемами правоприменения, доступностью страховых услуг. Тему убыточности ОСАГО, как основную причину повышения тарифов, официальные лица Банка России и РСА поднимают уже в течение нескольких лет", — пишет депутат.

По его словам, "при этом они указывают, что ущерб, наносимый рынку ОСАГО страховыми мошенниками, составляет от 50 до 70 миллиардов рублей в год, правоохранительные органы не способны противостоять мошенникам, в силу непрофессионализма и коррумпированности".

Парламентарий отметил, что именно эти обстоятельства и доводы послужили поводом к обращению руководителя Банка России к президенту РФ.

"Однако в ходе исполнения поручения президента России по ОСАГО, которое он дал МВД России по итогам рассмотрения вышеуказанного обращения, ни крупные страховые компании, ни Банк России, ни РСА не смогли подтвердить ни одного из вышеизложенных фактов. Профессионально разобравшись в ситуации, сотрудники МВД России установили, что ущерб от страховых мошенников на рынке ОСАГО составляет менее 1% от всех выплат по ОСАГО", — пишет Лысаков.

При этом, как отмечает депутат, из материалов, представленных к слушаниям в нижнюю палату парламента, следует, что "высокая убыточность рынка ОСАГО вызвана злоупотреблениями самих страховщиков".

"Так, президент Всероссийского союза страховщиков И.Ю. Юргенс указал, что "многие страховые организации уходили с рынка недобровольно и не осуществляли свои обязательства перед страхователями, получив при этом премии по договорам. Таким образом, можно говорить о выводе недобросовестными страховщиками денег с рынка ОСАГО в сумме порядка 24 миллиардов рублей", — подчеркивает политик.

"В связи с изложенным прошу вас, уважаемый Владимир Александрович, сообщить в мой адрес результаты работы по противодействию злоупотреблениям в сфере ОСАГО, с указанием размера ущерба, причиненного страховыми мошенничествами в сфере ОСАГО. Прошу вас также поручить проверить законность "вывода денежных средств недобросовестными страховщиками" из страховых компаний в размере 24,2 миллиарда рублей и о результатах сообщить в мой адрес", — пишет Лысаков в письме министру.

Он также обратился к главе Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной с просьбой сообщить ему следующую информацию, "какой период деятельности рынка ОСАГО будет предметом нового исследования" и "на каких исходных данных основаны исследования тарифов ОСАГО, с детализацией показателей".

Депутат также попросил сообщить ему о том, "как в ходе исследований учитываются потери, произошедшие по вине страховых компаний, в размере 24,2 миллиарда рублей, потери, произошедшие по вине компании "Росгосстрах", при расчетах убыточности рынка ОСАГО".

Кроме того, Лысаков запросил у главы ЦБ информацию о том, "как учитывается при расчетах убыточности рынка ОСАГО инвестиционный доход страховых компаний и каков его размер; как новое исследование коррелируется с результатами разработки, проведенной АО КПМГ".