В Челябинске возбудили более 20 административных дел из-за невывоза мусора

ЧЕЛЯБИНСК, 2 окт – РИА Новости. Более 20 административных дел в отношении управляющих организаций и перевозчиков мусора возбуждены в Челябинске из-за невывоза мусора с контейнерных площадок, в настоящее время неубранными остаются 56 площадок (всего их в городе 2,7 тысячи), сообщил пресс-центр прокуратуры региона.

С 11 сентября в Челябинске закрылась мусорная свалка, работавшая с 1989 года, теперь коммунальные отходы из Челябинска будут вывозить на лицензированные полигоны Полетаево, Урефты и Копейска. По данным властей области, после закрытия свалки 11 перевозчиков из 16 в одностороннем порядке перестали вывозить мусор. В Челябинске действует режим чрезвычайной ситуации.

Ранее прокурорская проверка выявила более 300 фактов ненадлежащего состояния контейнерных площадок в Челябинске из-за длительного невывоза отходов. Челябинское управление ФАС пообещало изучить действия местных перевозчиков на предмет сговора или злоупотребления доминирующим положением.

По данным прокуратуры, в прокуратуре региона состоялось совещание с участием областных властей и властей Челябинска, где обсуждалась текущая ситуация по вывозу твердых бытовых отходов с контейнерных площадок города.

"Согласно данным, с момента введения в городе ЧС на полигоны вывезено свыше 9 тысяч тонн отходов. Вместе с тем 56 контейнерных площадок остаются неубранными. В отношении управляющих организаций и организаций, осуществляющих перевозку бытовых отходов, возбуждено 22 дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 8.2 (несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства…) и 6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) КоАП РФ", — говорится в сообщении.

В настоящее время органы прокуратуры продолжают проверки соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, прокурорам поручено осуществлять проверочные мероприятия вплоть до реального устранения нарушений, уточняется в сообщении.

По всем выявленным фактам нарушений принят весь спектр мер прокурорского реагирования, добавляет прокуратура.

Прокуратура напоминает, что возбужденное 27 сентября в отношении должностных лиц администрации Челябинска и должностных лиц МУП "ГорЭкоЦентр" уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) находится на постоянном личном контроле у руководства прокуратуры области.