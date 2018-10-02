Роспотребнадзор отчитался об обработке зон массового отдыха от клещей

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Более 196 тысяч гектаров зон массового отдыха были обработаны специалистами Роспотребнадзора за сезон 2018 года, сообщается на сайте ведомства.

"Продолжилось увеличение объемов дезинсекционных мероприятий — в течение всего сезона 2018 года обработано 193,6 тысяч га зон массового отдыха, парков, скверов и летних оздоровительных учреждений, что в 3,8 больше, чем за аналогичный период 2010 года", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, за последние три года отмечается тенденция к увеличению числа вакцинируемых против клещевого вирусного энцефалита.

Добавляется, что экспресс-диагностику клещей в 2018 году проводили в 258 лабораториях 79 субъектов РФ. Удельный вес клещей-переносчиков клещевого вирусного энцефалита составил 0,61%, а клещей, зараженных боррелиями — 11%.