Опрос показал, сколько россиян следят за курсом доллара

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Более половины россиян — 56% — так или иначе следят за изменением курса доллара к рублю, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Уточняется, что постоянно обращаются к данного рода информации 19% от числа всех опрошенных, 37% следят иногда, а 44% не следят вовсе.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 21 сентября среди россиян старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью среди 1,6 тысячи респондентов. Максимальный размер погрешности с вероятностью 95% не превышает 2,5%.