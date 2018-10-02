Опрос показал, сколько россиян следят за курсом доллара

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Более половины россиян — 56% — так или иначе следят за изменением курса доллара к рублю, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Интерес к ситуации на валютном рынке в последние несколько лет сохраняется на уровне свыше 50%, при этом все же фиксируется постепенное снижение. В сентябре 2018 года о том, что следят за изменением курса американской валюты, сообщили 56% граждан (в начале октября 2017 года – 60%)" — говорится в результатах.

Уточняется, что постоянно обращаются к данного рода информации 19% от числа всех опрошенных, 37% следят иногда, а 44% не следят вовсе.

Кроме того, из результатов опроса следует, что, по мнению россиян, через три месяца доллар будет стоить 72 рубля, а через год — 75,8 рубля.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 21 сентября среди россиян старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью среди 1,6 тысячи респондентов. Максимальный размер погрешности с вероятностью 95% не превышает 2,5%.