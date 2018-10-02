Суд в Москве продолжит слушания по делу бывшей жены Джигарханяна

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Мировой суд в Москве во вторник продолжит рассмотрение дела бывшей жены народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской, обвиняемой в нарушении тайны личной жизни, сообщили РИА Новости в суде.

Как ожидается, суд продолжит рассматривать доказательства и допрашивать свидетелей. Цымбалюк-Романовская не признает вину, ее адвокаты с оптимизмом оценивают вероятный итог судебного процесса. Дело слушается в закрытом режиме.

Судья несколько раз вызывал Джигарханяна, чтобы послушать его показания, но тот пока не смог появиться в суде по состоянию здоровья.

По версии следствия, Цымбалюк-Романовская установила скрытую камеру в рабочем кабинете супруга, а затем передала видеозапись одному из популярных ток-шоу. По словам свидетеля обвинения Эвелины Мазур, камера работала полгода. Обвиняемая якобы объяснила ей установку камеры необходимостью следить за делами мужа.

По словам адвоката, ее подзащитная "не устанавливала камеру, не относила запись на передачу и все остальное, вытекающее из этого, она также не признает".

Цымбалюк-Романовской инкриминируют часть 1 статьи 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни", максимальная санкция которой составляет 2 года лишения свободы. Она не считает себя виновной.

Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего Джигарханяна и его жены — 39-летней Виталины Цымбалюк-Романовской — начался после того, как 10 октября 2017 года актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая, по его словам, "причинила ему много боли". После этого Цымбалюк-Романовская уволилась с поста директора театра под руководством Джигарханяна. Позже пара расторгла брак.

В начале декабря 2017 года следствие предъявило Цымбалюк-Романовской обвинение в нарушении тайны личной жизни. Как рассказал адвокат актера Евгений Парфенов, "установлено, что она собирала и распространяла в СМИ информацию о его личной и семейной жизни без его согласия". По словам защитника, женщину отпустили под подписку о невыезде. Адвокат Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова заявляла, что не видит судебной перспективы в этом деле и считает обвинения надуманными. В рамках уголовного дела суд наложил обеспечительный арест на содержимое банковской ячейки, принадлежащей Цымбалюк-Романовской. После выемки содержимого стало известно, что внутри находились деньги в размере 1 миллиона рублей.