Путин обсудит с правительством переселение граждан из аварийного жилья

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет с членами правительства совещание по переселению граждан из аварийного жилья, сообщила пресс-служба Кремля.

"Второго октября Владимир Путин проведет совещание с членами правительства РФ. Основной темой встречи станет создание постоянно действующего механизма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Помимо этого, будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов", — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал премьер-министр Дмитрий Медведев, с 2019 года власти РФ возобновляют программу расселения аварийного жилья. В планах расселить более 9,5 миллионов квадратных метров непригодного жилья. Он подчеркивал, что под эти цели закладывается значительное финансирование: в ближайшие три года — 106 миллиардов рублей из федерального бюджета и 19 миллиардов рублей из региональных бюджетов.

Сокращение аварийного фонда входит в национальный проект "Жилье и городская среда", стоимость которого составит 891 миллиард рублей федеральных ассигнований до 2024 года, заявлял министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев. Он также пояснял, что с учетом региональных бюджетов и внебюджетных источников сумма составит "чуть более 1 триллиона рублей".

Согласно пресс-материалам Минстроя РФ, в нацпроекте на федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" планируется направить 500 миллиардов рублей, в том числе 432 миллиарда рублей — это федеральные деньги, 68 миллиардов рублей – региональные.

В рамках федерального проекта "Жилье" на создание социальной и транспортной инфраструктуры при реализации проектов жилищного строительства планируется направить 265 миллиардов рублей, в том числе федеральных средств 183 миллиарда. Эти деньги будут направляться регионам в виде субсидий на конкурсной основе, отмечается в материалах. Там также уточняется, что тенденция по снижению ипотечных ставок в России в 2018 году не будет продолжена в связи с текущей динамикой ключевых макроэкономических факторов.