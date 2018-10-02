В Госдуме предложили увеличить порог долгов, ограничивающий выезд за рубеж

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Минимальную планку долга, при которой судебный пристав может ограничить гражданину выезд за границу, могут увеличить в два раза — с 30 тысяч до 60 тысяч рублей, следует из законопроекта, авторами которого выступили депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Вадим Деньгин, Борис Пайкин и Андрей Свинцов.
Согласно действующему законодательству, граждан, не исполняющих обязательств, наложенных на них судом при выезде из России, остановят на границе. С 1 октября 2017 года был поднят порог по "невыездной сумме" с 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Однако, по мнению разработчиков, в настоящее время в сложившейся экономической ситуации при повышении размера штрафов, снижении покупательской способности национальной валюты данные суммы в 30 тысяч и 10 тысяч рублей являются не столь значительными.
В пояснительной записке к проекту также отмечается, что данные изменения не затрагивают сумму долга по уплате алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью, в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и морального вреда, причиненного преступлением для применения меры по временному ограничению на выезд за границу, которая сохраняется на уровне 10 тысяч рублей.