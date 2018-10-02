В Госдуме предложили увеличить порог долгов, ограничивающий выезд за рубеж

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Минимальную планку долга, при которой судебный пристав может ограничить гражданину выезд за границу, могут увеличить в два раза — с 30 тысяч до 60 тысяч рублей, следует из законопроекта, авторами которого выступили депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Вадим Деньгин, Борис Пайкин и Андрей Свинцов.

Как сообщила пресс-служба Нилова, проект внесен в Госдуму во вторник.

Согласно действующему законодательству, граждан, не исполняющих обязательств, наложенных на них судом при выезде из России, остановят на границе. С 1 октября 2017 года был поднят порог по "невыездной сумме" с 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Однако, по мнению разработчиков, в настоящее время в сложившейся экономической ситуации при повышении размера штрафов, снижении покупательской способности национальной валюты данные суммы в 30 тысяч и 10 тысяч рублей являются не столь значительными.

Кроме того, предлагается повысить планку с 10 тысяч до 20 тысяч рублей для должников, являющихся индивидуальными предпринимателями, которые не погасили своим задолженности по истечении двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения таких требований, следует из законопроекта.

В пояснительной записке к проекту также отмечается, что данные изменения не затрагивают сумму долга по уплате алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью, в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и морального вреда, причиненного преступлением для применения меры по временному ограничению на выезд за границу, которая сохраняется на уровне 10 тысяч рублей.