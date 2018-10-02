МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Ирина Халецкая. В Ханты-Мансийске следователи проверяют информацию о пытках и изнасиловании молодых людей, которых якобы уличили в краже. По информации местных СМИ, двое парней проникли в чужой гараж, где их застукал владелец. Вместо того чтобы передать воров в руки полиции, хозяин и его друг решили устроить самосуд: одному из взломщиков обожгли пальцы паяльником, а его подельника изнасиловали гаечным ключом. Издевательства снимали на мобильный телефон. Дикая история, по некоторым данным, произошла давно, однако жуткое видео появилось в соцсетях только сейчас. Местные жители быстро опознали пострадавших. По их словам, один из воришек страдает психическим расстройством.

"Никому не мешал"

Видео разместили в группе во "ВКонтакте" днем 30 сентября. Ролик без купюр: молодые люди с особой жестокостью издеваются над ровесниками (по этическим соображениям мы не публикуем запись и не называем группу, где она выложена). Одного из неудачливых грабителей хозяин гаража и его друг называют Димой. Смеются над ним, а потом пытаются изнасиловать предметом, похожим на отвертку. Когда тот начинает кричать и пытается сопротивляться, его принуждают к действиям сексуального характера со словами "быстрее делай и вали отсюда". Второго подростка, которого, по данным следствия, обожгли паяльником, на кадрах не видно.

Администратор сообщества Ян Иванов (все имена и фамилии изменены) рассказал РИА Новости, что ролик он нашел случайно на одной из популярных интернет-платформ и запостил у себя. "В комментариях к видео пользователи писали, что якобы молодые люди пытались ограбить гараж, но их поймали и решили наказать. О том, кто они и какие обстоятельства сопутствовали такому поступку, мне неизвестно", — говорит Иванов. Он уточняет, что после публикации ему начали писать жители Ханты-Мансийска, узнавшие того самого Диму. Они сообщили, что подросток страдает нарушениями в психике, однако никогда никому не мешал и был безобидным.

Эту информацию подтверждают и другие: в группе "Не детские игрушки" анонимный пользователь написала, что молодой человек часто ездил на велосипеде в парке или по центру города с колонкой. "Многие знают, что у него есть какие-то отклонения, это видно сразу. Но так издеваться над больным человеком могут только изверги", — возмутилась она.

Корреспондент РИА Новости связалась с одной из подруг пострадавшего Кристиной Петренко. По ее словам, эта история произошла еще в 2017 году, и запись уже тогда якобы гуляла в Сети на разных ресурсах, однако силовики обратили на нее внимание только сейчас. "Дмитрий и его друг действительно пытались совершить что-то противозаконное, за что те парни их и "наказали", — пояснила собеседница. Что конкретно произошло тогда в гараже, установит следствие.

По информации другого знакомого, Эрнеста Врагова, Дмитрий учится в колледже, любит ездить на велосипеде по улицам и приставать с расспросами к женщинам. "О том, что он страдает психическим расстройством, в принципе знали все, но никто не придавал значения. Кроме того, у Димы даже была девушка, нормальная личная жизнь. А что теперь?" — задается вопросом Врагов.

Унизили их, унизили себя

Хозяина гаража и его приятеля в соцсетях тоже узнали. Один из местных жителей, Денис Куравлев, рассказал корреспонденту РИА Новости, что этот гараж находится в пригороде Ханты-Мансийска — в Самарово. Именно там он несколько раз видел людей, похожих на тех, что фигурируют на видео. Их бокс для машины расположен по соседству с гаражом друга Дениса. "Я эту компанию часто там наблюдал, однако лично ни с кем не знаком. Они выпивали, что-то употребляли, думаю, какие-то курительные смеси. Одного зовут Вованом, в городе шайка снискала себе дурную славу", — поделился подробностями Куравлев.

Пока одни жители региона в соцсетях требуют расправы над насильниками, другие вычислили аккаунт Дмитрия и устроили ему настоящую травлю. В комментариях на странице над ним смеются, оскорбляют, в том числе указывая на возможные особенности в развитии. Однако часть пользователей считает, что украсть молодой человек с возможными психическими отклонениями ничего не мог, а значит, есть основания полагать, что он попал в гараж не по своей воле. Сам Дмитрий общаться со СМИ не хочет.

Следователи отреагировали на видеозапись и 1 октября начали проверку. Старший помощник руководителя СУ СКР по ХМАО-Югре Алина Еремеевская проинформировала РИА Новости о том, что одного из пострадавших нашли и допросили. Ему уже исполнилось 18 лет. Удалось ли оперативникам разыскать тех, кто издевался над парнями, пока не сообщается.

На инцидент также обратила внимание уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре Наталья Стребкова. Она направила в прокуратуру и следственное управление запрос. В частности, Стребкова просит выяснить, действительно ли у Дмитрия имеются психические отклонения.