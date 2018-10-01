Воронежский чиновник попросил проверить законность выплаты ему 23 окладов

ВОРОНЕЖ, 1 окт — РИА Новости. Вице-губернатор Воронежской области Юрий Агибалов, получивший единовременную выплату в 23 оклада при увольнении с должности врио, а затем вернувшийся на работу, обратился в прокуратуру с заявлением о проверке законности этого пособия, сообщил в понедельник РИА Новости старший помощник прокурора области Михаил Усов.

"Нами проводится проверка. Юрий Агибалов обратился с заявлением в прокуратуру и просил провести проверку по законности выплаты ему компенсации в связи увольнением на пенсию. И мы ее проводим", — сказал собеседник агентства.

В субботу в ряде Telegram-каналов были опубликованы сканы документов, согласно которым ушедший с поста вице-губернатора Юрий Агибалов получил выходное пособие в размере 23 должностных окладов, а два дня спустя вновь занял аналогичную должность без приставки "врио". Как сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Воронежской области, единовременная выплата 23 окладов Агибалову была произведена в соответствии с региональным законом, а общая сумма составила 223 892 рубля.

В правительстве региона ранее также сообщили, что Агибалов 17 сентября был назначен исполняющим обязанности заместителя губернатора Воронежской области "для поддержания работоспособности правительства Воронежской области и исключительно до момента формирования его нового состава, которое будет завершено до 12 октября 2018 года". По данным облправительства, выплата Агибалову доплаты к пенсии была приостановлена при назначении на государственную должность, а размер его заработной платы не изменился по сравнению с предыдущим периодом.

В понедельник на встрече с журналистами губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что Агибалов не войдет в состав нового правительства региона.