Воронежский чиновник попросил проверить законность выплаты ему 23 окладов

ВОРОНЕЖ, 1 окт — РИА Новости. Вице-губернатор Воронежской области Юрий Агибалов, получивший единовременную выплату в 23 оклада при увольнении с должности врио, а затем вернувшийся на работу, обратился в прокуратуру с заявлением о проверке законности этого пособия, сообщил в понедельник РИА Новости старший помощник прокурора области Михаил Усов.
В субботу в ряде Telegram-каналов были опубликованы сканы документов, согласно которым ушедший с поста вице-губернатора Юрий Агибалов получил выходное пособие в размере 23 должностных окладов, а два дня спустя вновь занял аналогичную должность без приставки "врио". Как сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Воронежской области, единовременная выплата 23 окладов Агибалову была произведена в соответствии с региональным законом, а общая сумма составила 223 892 рубля.
В понедельник на встрече с журналистами губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что Агибалов не войдет в состав нового правительства региона.