Прошедший сентябрь стал самым теплым в Москве за 80 лет

Люди гуляют по улице Кузнецкий мост в Москве. Сентябрь 2018 года

Люди гуляют по улице Кузнецкий мост в Москве. Сентябрь 2018 года

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Прошедший сентябрь в Москве стал вторым по аномальному теплу после 1938 года, средняя аномалия температуры воздуха в этом году составила 3,6 градуса тепла, сообщается на портале "Метеоновости".

"Минувший сентябрь в столице был очень теплым, средняя аномалия температуры составила плюс 3,6 градуса. Таким образом, этот сентябрь стал вторым после 1938 года, когда аномалия температуры составила 3,8 градуса", — говорится в сообщении.

Отмечается, что осадков в сентябре выпало также немного больше нормы. Так, на главной станции ВДНХ количество осадков составило 78 миллиметров при месячной норме в 65 миллиметров. Минимальная температура воздуха в ушедшем месяце была зафиксирована 30 сентября и составила 0,4 градуса ниже нуля, максимальная же была 5 сентября — тогда термометры в столице нагрелись до 26,4 градуса тепла.

"Тепло задержалось в столице дольше положенного времени, а потом резко похолодало. И уже в последнюю неделю месяца температура воздуха была немного ниже привычных значений. Так, например, 20 сентября температура воздуха была выше нормы на 7,9 градуса, 22 сентября — на 8,7 градуса, а уже 30 сентября – прохладнее обычного на 2,3 градуса", — добавили специалисты.