В тюменском зоопарке детеныша капуцинов Меркель и Обамы назвали Арафат

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт — РИА Новости. Сотрудники тюменского зоопарка дали кличку Арафат детенышу пары бурых капуцинов Меркель и Обамы, сообщила РИА Новости заведующая зоопарком Татьяна Антропова.

"Мы недавно лишь узнали, что родился мальчик, и решили назвать его Арафат, в честь мирового лидера (основателя и первого главы Палестинской национальной администрации Ясира Арафата). У нас в семье капуцинов традиция, обезьянкам мы даем имена лидеров политической арены, поэтому и малыш не стал исключением", — сказала собеседница агентства.

Малыш бурых капуцинов появился на свет 11 мая, он является первым детенышем трехлетних приматов Меркель и Обамы. Сейчас Арафат только начинает осваиваться в вольере и с мамой расстается редко, добавила Антропова.