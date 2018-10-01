Чемпиона России по бодибилдингу сняли с рейса за шутку про взрыв самолета

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Уроженца Пермского края сняли с рейса Москва-Пермь в аэропорту Шереметьево из-за его слов о взрыве самолета, которые он после объяснил шуткой, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что шутником оказался чемпион России по бодибилдингу среди юниоров Павел Гец.

"На борту воздушного судна у пассажира возникла конфликтная ситуация с бортпроводником по поводу смены места, в ходе которой 24-лентий пассажир сказал бортпроводнику, что якобы в полете взорвет самолет", — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что сотрудники транспортной полиции доставили мужчину в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево. Мужчина пояснил полицейским, что слова о взрыве были шуткой.

Задержка вылета рейса составила около двух часов. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Руководством авиакомпании решается вопрос о выставлении суммы ущерба.

В июне 2018 года при проходе через досмотровую группу в аэропорту Домодедово сотрудники службы безопасности аэропорта попросили мужчину предъявить к досмотру поясную сумку, он отказался это сделать и сообщил, что в сумке находится взрывное устройство. Позже в беседе с полицейскими задержанный признал, что сказанное им было шуткой.