В Греции прошла международная конференция детских эндокринологов

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. C 27 по 29 сентября в Афинах проходила 57-я конференция по детской эндокринологии под эгидой Европейского общества детской эндокринологии (ESPE). Участниками саммита стали свыше сотни ученых с мировым именем, сообщается на сайте телеканала RT.

"Международное общение чрезвычайно важно в области медицины и в области науки. Мы обязаны делиться опытом друг с другом, обязаны делиться результатами наших исследований. Это достояние всего мира. В первую очередь все это нацелено на обогащение наших знаний, мировых знаний и, конечно, на повышение безопасности и эффективности лечения детей от разных заболеваний, в том числе эндокринологических", — заявила детский эндокринолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова.

О необходимости проведения подобных встреч также заявили и зарубежные специалисты.

"Существуют различные школы, различные подходы к постановке диагноза и лечению. Я сужу по студентам, которые прибывают из разных стран… Мы здесь именно поэтому. Мы делимся своим опытом, делимся медицинскими знаниями и стратегиями лечения, которые могут быть предложены на благо пациентов", — сообщила педиатр-эндокринолог Вьоса Муллики Котори из Университетского клинического центра Косова.

Профессор отделения эндокринологии и диабета Университета Монреаля Мелани Хендерсон отметила, что саммит в Афинах позволил медикам обменяться опытом.

"Конечно же, существуют различные способы работы, диагностики, в разных концах света доступны различные технологии, и именно поэтому конференции, подобные этой, являются прекрасной возможностью для нас узнать, как происходят те или иные вещи во всем мире", — уточнила Хендерсон.

Сотрудник кафедры генетики развития человека Института Пастера в Париже Кен Макэлрэви подчеркнул, что конференция позволяет практикующим врачам из развивающихся стран, в которых уровень подготовки специалистов ниже, перенять международный опыт, увидеть, в каком направлении движется отрасль.

"Существуют огромные различия в подготовке и финансировании, а также в дисциплинах. Среди европейских стран все сравнительно гомогенно, но за пределами Европы все меняется", — подчеркнул Макэлрэви.

Мария Воронцова также отметила, что в разных странах существуют собственные школы, однако в то же время вырабатываются международные консенсусы и договоренности о подходах к лечению не только детей, но и взрослых.

На конференции российские ученые также представили коллегам исследования в области детской эндокринологии и лечения заболеваний.

Детский эндокринолог и научный сотрудник отделения сахарного диабета детей и подростков Института детской эндокринологии НМИЦ эндокринологии Ирина Еремина рассказала об исследовании сахарного диабета II типа у детей.

"Это достаточно новое заболевание, раньше встречалось только у взрослых пациентов. Однако сейчас в связи с распространением ожирения среди детей оно отмечается и в этом возрасте. Я очень рада возможности поделиться нашим опытом, результатами нашего исследования этого заболевания и получить мнения экспертов Европейской ассоциации эндокринологов по этому вопросу", — сказала Еремина.

Еще один детский эндокринолог, кандидат медицинских наук Лейла Созаева, представляющая ФГБУ НМИЦ эндокринологии Минздрава, рассказала о борьбе с редким заболеванием — аутоиммунным полигландулярным синдром 1-го типа.

"Это очень редкое заболевание, но один из самых больших наборов пациентов именно у нас, в России. Мы сотрудничаем в том числе с зарубежными специалистами, проводим какие-то совместные работы, делимся опытом, и я представляю одну из своих работ по исследованию этого заболевания на этой конференции", — отметила она.