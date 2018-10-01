МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Депутат от ЛДПР Сергей Иванов внес на рассмотрение Госдумы проект закона, которым предлагается ввести особый порядок для распространения СМИ материалов о коррупции государственных и муниципальных служащих, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Парламентарий предлагает внести поправки в федеральные законы "О средствах массовой информации" и "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".

"Предлагается в случае распространения средством массовой информации сведений о несоответствии расходов доходам лиц, в отношении которых осуществляется контроль за соблюдением соответствия расходов их доходам, обязать редакцию средства массовой информации направлять копии этих материалов в органы, осуществляющие надлежащий контроль, для проверки и информировании о результатах", — говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, предлагается в случае распространения информации о наличии признаков преступления или правонарушения в работе должностных лиц, госслужащих или общественных объединений обязать редакцию СМИ направить копии материалов в адрес их руководителя для проведения проверки по материалам и информировании о результатах.

Депутат также предлагает обязать редакцию СМИ опубликовать полученный ответ о результатах проверки в порядке опубликования опровержения. Как отмечается в проекте, в случае непредоставления ответа редакция СМИ обязана направить копии этих материалов в органы прокуратуры.

Еще одним проектом Иванов предлагает внести поправки в КоАП и ввести административную ответственность за несоблюдение предложенных правил. Согласно документу, предлагается ввести штрафы от пяти до десяти тысяч рублей для должностных лиц ­организаций, не предоставивших ответ по обращению СМИ. Для СМИ, не направивших соответствующе материалы, могут установить штраф для должностных лиц от 300 до 500 рублей, для юридических лиц — от трех до пяти тысяч рублей.

Депутат полагает, что такие меры позволят, с одной стороны, предостеречь СМИ от распространения порочащей и недостоверной информации, а с другой — не оставить без внимания правоохранителей опубликованные в СМИ сообщения о фактах коррупционной деятельности и других нарушениях закона со стороны государственных и муниципальных служащих.