МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Депутат от ЛДПР Сергей Иванов внес на рассмотрение Госдумы проект закона, которым предлагается ввести особый порядок для распространения СМИ материалов о коррупции государственных и муниципальных служащих, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Парламентарий предлагает внести поправки в федеральные законы "О средствах массовой информации" и "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".
"Предлагается в случае распространения средством массовой информации сведений о несоответствии расходов доходам лиц, в отношении которых осуществляется контроль за соблюдением соответствия расходов их доходам, обязать редакцию средства массовой информации направлять копии этих материалов в органы, осуществляющие надлежащий контроль, для проверки и информировании о результатах", — говорится в пояснительной записке к документу.
Кроме того, предлагается в случае распространения информации о наличии признаков преступления или правонарушения в работе должностных лиц, госслужащих или общественных объединений обязать редакцию СМИ направить копии материалов в адрес их руководителя для проведения проверки по материалам и информировании о результатах.
Депутат также предлагает обязать редакцию СМИ опубликовать полученный ответ о результатах проверки в порядке опубликования опровержения. Как отмечается в проекте, в случае непредоставления ответа редакция СМИ обязана направить копии этих материалов в органы прокуратуры.
Еще одним проектом Иванов предлагает внести поправки в КоАП и ввести административную ответственность за несоблюдение предложенных правил. Согласно документу, предлагается ввести штрафы от пяти до десяти тысяч рублей для должностных лиц организаций, не предоставивших ответ по обращению СМИ. Для СМИ, не направивших соответствующе материалы, могут установить штраф для должностных лиц от 300 до 500 рублей, для юридических лиц — от трех до пяти тысяч рублей.
Депутат полагает, что такие меры позволят, с одной стороны, предостеречь СМИ от распространения порочащей и недостоверной информации, а с другой — не оставить без внимания правоохранителей опубликованные в СМИ сообщения о фактах коррупционной деятельности и других нарушениях закона со стороны государственных и муниципальных служащих.