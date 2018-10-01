Минздрав выступил за дальнейшие ограничения доступности алкоголя

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Минздрав РФ считает, что для снижения потребления алкоголя необходимо продолжать реализацию госполитики по ограничению доступности алкоголя и недопущению ослабления законодательства в сфере оборота алкогольной продукции, сообщила пресс-служба ведомства.

"Масштабы вреда потребления алкоголя в Российской Федерации по-прежнему велики. Минздрав России считает, что для снижения потребления алкоголя необходимо продолжать реализацию государственной политики по ограничению доступности алкогольной продукции и недопущению ослабления законодательства в сфере оборота алкогольной продукции", — заявили в ведомстве.

"В рамках приоритетного проекта "Укрепление общественного здоровья" планируется коммуникационная компания, направленная на снижение масштабов злоупотребления алкоголем различными группами россиян", — добавили в Минздраве.

Мировая практика показывает, что к наиболее эффективным мерам по снижению потребления алкоголя населением относится ограничение доступности алкоголя — ценовой, временной, территориальной, по возрасту, а также борьба с пьянством за рулем, отметили в пресс-службе. В связи с этим Минздрав осуществляет деятельность, направленную на снижение потребления алкоголя, участвуя в выработке государственной политики в рамках работы правительства РФ.

В Минздраве напомнили, что с 2011 года были приняты изменения в законодательство, включая национальный запрет на розничную продажу алкоголя с 23.00 до 08.00, а также продажу алкоголя, включая пиво, в образовательных, медицинских, культурных, спортивных организациях, предоставление дополнительных полномочий по регулированию алкогольного рынка субъектам РФ и в ряде случаев муниципалитетам.

"Минздрав России поддержал повышение акцизов на крепкоалкогольную продукцию в 2012−2014 годах, которое оказалось успешным как в фискальном, так и в здравоохранном планах. Оно сопровождалось снижением смертности и заболеваемости от причин, прямо или косвенно связанных с вредом потреблением алкоголя и ростом доходов бюджета", — заключили в ведомстве.