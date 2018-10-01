Минздрав выступил за дальнейшие ограничения доступности алкоголя

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Минздрав РФ считает, что для снижения потребления алкоголя необходимо продолжать реализацию госполитики по ограничению доступности алкоголя и недопущению ослабления законодательства в сфере оборота алкогольной продукции, сообщила пресс-служба ведомства.
"В рамках приоритетного проекта "Укрепление общественного здоровья" планируется коммуникационная компания, направленная на снижение масштабов злоупотребления алкоголем различными группами россиян", — добавили в Минздраве.
Мировая практика показывает, что к наиболее эффективным мерам по снижению потребления алкоголя населением относится ограничение доступности алкоголя — ценовой, временной, территориальной, по возрасту, а также борьба с пьянством за рулем, отметили в пресс-службе. В связи с этим Минздрав осуществляет деятельность, направленную на снижение потребления алкоголя, участвуя в выработке государственной политики в рамках работы правительства РФ.
"Минздрав России поддержал повышение акцизов на крепкоалкогольную продукцию в 2012−2014 годах, которое оказалось успешным как в фискальном, так и в здравоохранном планах. Оно сопровождалось снижением смертности и заболеваемости от причин, прямо или косвенно связанных с вредом потреблением алкоголя и ростом доходов бюджета", — заключили в ведомстве.