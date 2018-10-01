Строители собрали половину пролетов железнодорожной части Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости. Строители собрали 5,5 из почти 11 километров морских пролетов железнодорожной части моста через Керченский пролив, сообщает инфоцентр "Крымский мост". © Фото : Крымский мост Аксенов: цены в Крыму ощутимо снизятся после запуска поездов по мосту

Строителями за более чем 30 месяцев работы погружены все сваи железной дороги, сформировано свыше 300 из 307 опор, собрано почти 130 из 160 тысяч тонн металлоконструкций пролетов.

"Монтаж пролетных строений идет как на сухопутных, так и на морских участках стройки. Активная работа с металлом в акватории ведется с февраля. Собрана половина морских пролетов — это 5,5 из почти 11 километров на двух железнодорожных направлениях моста — крымском и таманском", — говорится в сообщении.

На готовых участках мостового полотна на Тузлинской косе формируется верхнее строение пути. "Это две колеи для движения составов — пассажирских и грузовых — с материка на полуостров и в обратную сторону. На строящихся ветках, идущих параллельно, уложено более четырех из 38 километров бесстыкового пути", — отметили в инфоцентре.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

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