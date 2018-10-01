Голикова рассказала о модернизации пенсионной формулы в России

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Пенсионная формула в России будет модернизирована до 2025 года, заявила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

Она отметила, что в законодательстве нет понятия пенсионных баллов, есть пенсионный коэффициент, от которого пока не планируется отказываться, трансформируется методология расчета.

"У нас нет в законодательстве понятия балл и никогда не было, это сленг, который сформировался за недавний период времени, у нас есть система пенсионных коэффициентов. Действовала и действует пока до 1 января 2019 года", — сказала Голикова на вопрос, планируется ли отказ от балльной системы.

"До 2018 года включительно стоимость пенсионного коэффициента устанавливалась законом о бюджете и методология установления была неочевидна и непонятна, поскольку закон предполагал, что должна быть правительством разработана методика, которая так и не состоялась и по сей день", — напомнила Голикова.

Она отметила, что в рамках происходящих в пенсионной системе изменений с 1 января 2019 года в пенсионном законодательстве происходят два существенных изменения.

"Теперь с 1 января 2019 года и на предстоящие шесть лет уже в пенсионном законодательстве четко фиксируется стоимость пенсионного коэффициента, и можно пересчитать свою пенсию, в каком объеме она будет повышаться, и как она будет устанавливаться", — заявила Голикова.

"Далее начиная с 2025 года эта система должна быть модернизирована, потому что предполагается иной порядок установления размеров, чем тот, который действовал сейчас. Одним словом, сейчас этот период времени будет использован в том числе на дальнейшую модернизацию той пенсионной формулы, которая существовала в законодательстве до 1 января 2019 года", — уточнила Голикова.

"Если коротко, то сейчас будет первая модернизация на первые шесть лет, а потом вторая", — резюмировала Голикова.

Она добавила, что стоимость пенсионного коэффициента теперь жестко устанавливается в законе на предстоящие шесть лет и за этот период времени происходит трансформация, потому что происходит отказ от той методологии расчета, который действовал ранее, следующий этап — это новая трансформация этой системы.