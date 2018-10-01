Генпрокуратура: за лайки в интернете не возбудили ни одного уголовного дела

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В России не возбуждено ни одного уголовного дела за лайки в интернете, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.

Он сообщил, что многие из уголовных дел об экстремизме действительно заводят за деяния в интернете. В 2017 году — 75% уголовных дел, в первом полугодии этого года — 571 уголовное дело из 762. Представитель ведомства подчеркнул, что такие дела называют "о лайках и репостах", но необходимо разделять два понятия.

"За репосты есть, потому что это размещение информации, а за лайки — нет, ни одного. За лайки нет ни одного уголовного дела возбужденного", — сказал Куренной в эфире нового интерактивного видеосервиса Генпрокуратуры "Эфир".

В сентябре пленум Верховного суда изменил постановление "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности".

Суд обратил внимание на то, что основанием для привлечения лица к ответственности должны быть общественная опасность деяния, мотив, а не только лишь факт размещения спорного материала в соцсети.

Помимо этого судам следует оценивать размер аудитории. Если закрытую страницу посетили пять человек, то размещение запрещенного контента можно признать неопасным для общества. Как заявил судья ВС Владимир Давыдов, репосты экстремистских материалов нельзя считать преступлением, если не доказан умысел на разжигание ненависти.