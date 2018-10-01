Актер сериала "Интерны" не заплатил за бензин, сообщил источник

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Работник АЗС в Новой Москве сообщил в полицию, что актер из сериала "Интерны" Илья Глинников (роль Глеба Романенко) заправил свой автомобиль Infiniti и не оплатил бензин, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступило сообщение от старшего смены в АЗС "ТНК". Он рассказал, что водитель автомобиля Infiniti заправился на сумму около 3 тысяч рублей, а после уехал, не оплатив бензин. По его словам, за рулем сидел актер Илья Глинников", — пояснил источник.

По его словам, по данному факту проводится проверка. Изучается запись с камеры видеонаблюдения.