В Кремле не знают, на чем основана информация о возможном обмене Сенцова

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Кремле не знают, откуда взялась и на чем основана информация о якобы ведущихся переговорах об обмене осужденного в РФ Олега Сенцова и других находящихся в местах заключения в России украинцев на осужденных или обвиняемых в США россиян Марию Бутину, Константина Ярошенко и Виктора Бута, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, я не мог бы это ни подтвердить, ничего. Я не знаю, откуда взялась эта информация и на чем она основывается", — сказал Песков в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть сообщения о том, что Москва предложила Вашингтону обменять Сенцова и других осужденных на Бута, Бутину и Ярошенко.

Ранее "Новая газета" со ссылкой на источник сообщила, что главным условием для возвращения Сенцова на территорию Украины является выдача России ее граждан, осужденных в США: Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также находящейся под арестом Марии Бутиной.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе. В середине мая Сенцов объявил голодовку, после чего постоянно находится под наблюдением медработников.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.