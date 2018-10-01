В Госдуме прокомментировали идею о продаже пива в банках ночью

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Поддержка алюминиевой отрасли страны нужна, но вряд ли это стоит делать с помощью разрешения продажи пива в алюминиевых банках по ночам, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

Ранее в понедельник газета "Коммерсант" сообщила, что Минпромторг РФ подготовил законопроект, которым предлагается снять запрет на продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре (грушевого сидра) и медовухи в алюминиевых банках в нестационарных торговых объектах, а также разрешить продавать эту продукцию ночью. По данным газеты, Минпромторг разработал поправки в рамках комплекса мер поддержки алюминиевой промышленности РФ, которая из-за зарубежных санкций столкнулась с сокращением спроса.

"Я очень хорошо отношусь к поддержке алюминиевой отрасли и считаю, что внутренний протекционизм – это то, чем нам надо заниматься. Плюс еще поощрять экспансию в экспорте. Но что касается продажи пива ночью, то у меня очень большие сомнения", — заявил РИА Новости Гутенев. По его словам, это может привести к увеличению объемов потребления алкоголя "в наиболее криминальное время суток" и ухудшить показатели безопасности дорожного движения.

"Хотя пиво не относится к тем спиртным напиткам, из-за которых дорожно-транспортные происшествия в основном происходят, тем не менее, считаю, что это несколько не соответствует той логике, в которой вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила о необходимости рассмотрения вопроса о повышении возраста покупателя алкогольной продукции", — пояснил депутат.

"Поэтому к поддержке алюминиевой отрасли отношусь положительно, но по пиву есть определенные сомнения. Считаю, что здесь нужно советоваться со специалистами. Это не чисто экономическая мера, а может иметь и социальные последствия", — резюмировал первый зампред думского комитета.