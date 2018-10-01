Первые грузовики привезли в Крым по мосту молоко, мясо и стройматериалы

Сотрудники ДПС во время проверки грузовиков на подъезде к Крымскому мосту, где были сняты ограничения на движение фур свыше 3,5т. 1 октября 2018

Сотрудники ДПС во время проверки грузовиков на подъезде к Крымскому мосту, где были сняты ограничения на движение фур свыше 3,5т. 1 октября 2018

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Первые грузовики, приехавшие в Крым по мосту через Керченский пролив, привезли молоко, мясную продукцию и стройматериалы, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Ограничения по движению грузовиков, действовавшие на новом участке автодороги А-290 по Крымскому мосту на период высокого курортного сезона, были сняты в полночь на понедельник. За первые восемь часов по мосту проехало более 700 грузовиков.

"В числе первых с материка на полуостров проехали авторефрижераторы с молочными и мясными продуктами питания, а также фуры со стройматериалами. По встречному направлению двигались машины с продукцией винодельческих предприятий Крыма", — говорится в сообщении.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

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