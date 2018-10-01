Аксенов: цены в Крыму ощутимо снизятся после запуска поездов по мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что глобальное снижение цен на товары в регионе произойдет только после запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту, правительство будет наблюдать за ценовой политикой после открытия грузового движения.

Ограничения по движению грузовиков, действовавшие на новом участке автодороги А-290 по Крымскому мосту на период высокого курортного сезона, были сняты в полночь на понедельник. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

"Глобальное снижение цен произойдет после открытия железнодорожной части Крымского моста. Железная дорога – единственный самый дешевый вид транспорта, который обеспечивает быструю доставку грузов по сходной цене. Думаю, что падение цен (после запуска грузового движения — ред.) будет, но поскольку крупные игроки рынка (в Крым — ред.) не зашли – это касается и продовольствия, и медпрепаратов, — думаю, что, так как есть возможность для спекуляции, многие этим пользуются", — сказал Аксенов журналистам.

Он отметил, что правительство региона не обладает серьезными рычагами воздействия на ценовую политику. "Будем наблюдать, у нас мониторинг еженедельный минпромполитики проводит, посмотрим, как сейчас с избавлением от переправы через Керченский пролив (изменятся цены — ред.)", — добавил глава Крыма.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>