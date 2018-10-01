В Москве со среды установится дождливая погода

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Продолжительные дожди разной интенсивности начнут идти в Москве со среды и до конца недели, максимальная температура воздуха в эти дни составит 14 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

"Погода во вторник ожидается без осадков. Это последний день на неделе, когда не будет осадков. Температура в ночные часы в Москве во вторник плюс 3 — плюс 5 градусов, дневная температура будет до плюс 12 градусов. В последующие дни у нас каждый день будут идти дожди различной интенсивности — от больших до умеренных", — рассказала Позднякова РИА Новости в понедельник.

По данным Метеобюро, в пятницу днем будет до 13 градусов тепла. "В конце рабочей недели дождь будет постепенно стихать, а температура воздуха начнет чуть-чуть повышаться. В субботу ожидается дневная температура в пределах плюс 9 — плюс 14 градусов, ночная — плюс 2-7 градусов. То есть в отдельные дни температура будет чуть выше 10 градусов, но когда будут дожди, температура будет около 10 градусов", — уточнила собеседница агентства.

Она отметила, что к концу недели температура будет немного выше климатической нормы.