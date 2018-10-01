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Общество

Роскачество рассказало, как правильно выбрать кожаные туфли

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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЖенские туфли. Архивное фотоЖенские туфли. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Роскачество завершило исследование кожаных туфель на российском рынке, результаты которого показали: обувь произведена из нетоксичных материалов без опасных веществ, однако качество ее пошива иногда оставляет желать лучшего, говорится в сообщении Роскачества.

Женщина выбирает рюкзак для своего ребенка к началу учебного года на школьной ярмарке в Центральном детском магазине. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Для участия в исследовании было закуплено 25 пар классических женских кожаных туфель (на толстом каблуке средней высоты) самых популярных в России марок. Среди них пять марок — российского производства, в одной информация о производителе не указана, в одной — не читаема, остальные — зарубежные (из Индонезии, Италии, Кипра, Китая и Турции).

Исследования проводились на базе Инновационного научно-производственного центра текстильной и легкой промышленности Минпромторга РФ.

"Каждую пару специалисты Роскачества исследовали по 17 параметрам качества и безопасности, проверяя, в том числе, качество и подлинность натуральной кожи, качество пошива, стойкость краски, токсичность, отрывали каблуки и подошвы, рвали верх, чтобы проверить туфли на прочность, и вынесли следующий вердикт: все исследованные туфли безопасны — изготовлены из нетоксичных материалов и не содержат опасных веществ", — говорится в сообщении.

Безопасность и качество

Одним из этапов исследования стала проверка подлинности материала кожаных туфель. Не прошла проверку только одна турецкая марка: туфли были изготовлены из лакового кожзама. "Впрочем, стоит отметить, что производитель оперативно отреагировал на результаты исследования Роскачества и уже усилил контроль, а также заменил информацию о материале верха в маркировке туфель", — сообщает организация.

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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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В маркировке туфель одной из марок не был указан состав материала верха (в числе прочих характеристик), однако исследование показало, что это была натуральная кожа. Несколько туфель не имели информации о материале подкладки или материале подошвы.

Обувь была также проверена на токсичность: ее проверяли на содержание канцерогенного шестивалентного водовымываемого хрома (хром используется для дубления кожи) и опасного количества формальдегида (они могут содержаться в клее). Исследование на токсичность прошли все марки. Окраска подкладки большей части туфель (17 из 25 торговых марок) была устойчива к поту.

Эксперты также проверили прочность туфель. "Как показали результаты испытаний, с каблуками исследованных туфель проблем не возникнет", — отмечает организация. Туфли одной из марок не соответствуют техрегламенту о безопасности продукции легкой промышленности по показателю прочности крепления подошвы. В свою очередь не слишком прочные швы между деталями верха у обуви выявлены у 14 исследованных марок.

"Качество пошива и опрятный внешний вид — еще один признак идеальных туфель. Неровные строчки, клеевые заусенцы, разный размер одинаковых деталей у туфель в паре просто недопустимы, так как свидетельствуют о браке", — добавляется в сообщении. К 12 торговым маркам в рамках исследования претензий не возникло, в туфлях 13 марок были обнаружены различные дефекты.

"Проверяли в Роскачестве и соответствие заявленного размера ГОСТу. Все пары были 37 размера, то есть должны были составлять в длину 23-24 сантиметра (согласно ГОСТ на типовые размеры). Однако обувь лишь 8 торговых марок прошла эту проверку. Туфли остальных 17 брендов оказались больше на несколько миллиметров", — говорится в релизе.

Как выбрать обувь

Роскачество также подготовило рекомендации по выбору туфель в магазинах. Во-первых, отмечает организация, следует обратить внимание на запах обуви – неприятный запах может свидетельствовать о токсичности материалов. Лучше выбирать туфли из натурального материала: кожи, замши, нубука, текстиля.

Выставка школьной формы. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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"Обратите внимание на цвет подкладки: лучше, если она будет светлой (например, бежевой) — это убережет ноги или светлые колготки от окраски в случае, если туфли намокнут от пота", — добавляется в сообщении. Исследование Роскачества также показало, что качество туфель не зависит от их цены.

Туфли должны быть качественно сшитыми, выглядеть опрятно. "Неровные строчки, клеевые заусенцы, разный размер одинаковых деталей у туфель — это брак", — указывает Роскачество. Детали туфель не должны собираться и "морщиниться" на швах. Размеры всех деталей в паре туфель, а также самих туфель в паре должны быть одинаковыми. На деталях туфель не должно быть заусенцев и клеевой пленки, которые могут образовываться в процессе крепления верха туфель к подошве.

Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) учреждена распоряжением правительства РФ в 2015 году для проведения независимых исследований качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и просвещения россиян в выборе качественных товаров и услуг. Лучшим товарам Роскачество присуждает российский "Знак качества".

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