По Крымскому мосту за первые 8 часов проехали более 700 грузовиков

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости. Более 700 грузовиков проехали по мосту через Керченский пролив за первые восемь часов с момента снятия ограничений для движения грузового транспорта, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Все ограничения, действовавшие на новом участке автодороги А-290 по Крымскому мосту на период высокого курортного сезона, в части движения грузового транспорта были сняты в полночь на понедельник.

"Первого октября с 00.00 по 08.00‬ по Крымскому мосту проехали в общей сложности 706 грузовых автомобилей, в том числе на Тамань – 324 грузовика, в Керчь – 382 грузовика", — говорится в сообщении

Наиболее распространенным типом стали грузовики общим весом более 30 тонн – свыше 560 единиц.

"Также по Крымскому мосту проехали почти 80 автопоездов общим весом более 15 тонн и 56 автопоездов общим весом более 35 тонн. Движение осуществляется в штатном режиме", — добавили в инфоцентре.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

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