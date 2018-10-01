В России начинается пробная перепись населения

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Пробная перепись населения стартует в России в понедельник, помимо традиционного опроса она предполагает использование цифровых технологий, сообщается на сайте Росстата.

Пробная перепись пройдет с 1 по 31 октября в два этапа. На первом, всероссийском этапе – с 1 по 10 октября – все жители страны, имеющие подтвержденную учетную запись на портале Gosuslugi.ru , смогут поучаствовать в интернет-переписи.

В ходе второго, регионального этапа – с 16 по 31 октября – переписчики проведут опрос в десяти пилотных районах.

Пробная перепись пройдет в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, Хангаласском улусе Якутии, Алеутском районе Камчатки, в городе Минусинск Красноярского края, в Нижнеудинском и Катангском районах Иркутской области, в Великом Новгороде, в Южно-Курильске Сахалинской области, в московском районе Свиблово и петербургском округе Княжево.

На портале госуслуг, где зарегистрированы 79 миллионов россиян, был разработан новый сервис для всех жителей России – "участие в переписи населения".

По словам авторов проекта, новая услуга максимально упрощает и делает комфортным прохождение переписи. По словам замминистра цифрового развития России Максима Паршина, проведение пробной переписи в новом формате поможет обобщить полученный опыт и использовать его при подготовке всероссийской переписи 2020 года.

Предполагается, что по результатам пробной переписи Росстат сформирует предложения по оптимизации организационно-технологической схемы проведения всероссийской переписи 2020 года.

Еще в июле 2017 года премьер Дмитрий Медведев заявил, при проведении переписи в 2020 году будут использоваться цифровые технологии. Он говорил, что предлагается проводить ее тремя методами: через интернет, где каждый сможет заполнить переписной лист самостоятельно в любое время и любом месте, посредством сбора информации с помощью специальных планшетов и путем заполнения обычных бумажных переписных листов, которые на дом принесут переписчики.

Премьер также заявил, что необходимые для проведения переписи средства заложены в бюджете.