В России вступают в силу изменения правил работы скорой помощи

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Изменения правил доставки пациентов бригадами скорой помощи вступают в силу, теперь "скорая" обязана доставлять больного туда, где ему окажут исчерпывающую медицинскую помощь, следует из приказа Министерства здравоохранения, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Бригада скорой помощи теперь обязана доставлять пациентов не в ближайшее медучреждение, а в медицинскую организацию, оказывающую "медицинскую помощь в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по отдельным ее видам, профилям, заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний)", следует из документа.
Проект приказа также расширяет функции врача скорой медицинской помощи отделения санитарно-эвакуационного центра медицины катастроф. Дополнительными функциями теперь являются организация и проведение дистанционных консилиумов врачей с врачами других медицинских организаций по вопросам диагностики и лечения, взаимодействие с экстренными оперативными службами, в том числе пожарными, полицией и службой "Антитеррор", уточняется в документе.