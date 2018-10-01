В России вступают в силу изменения правил работы скорой помощи

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Изменения правил доставки пациентов бригадами скорой помощи вступают в силу, теперь "скорая" обязана доставлять больного туда, где ему окажут исчерпывающую медицинскую помощь, следует из приказа Министерства здравоохранения, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Внести изменения в Порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 года", — говорится в приказе.

Бригада скорой помощи теперь обязана доставлять пациентов не в ближайшее медучреждение, а в медицинскую организацию, оказывающую "медицинскую помощь в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по отдельным ее видам, профилям, заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний)", следует из документа.

Проект приказа также расширяет функции врача скорой медицинской помощи отделения санитарно-эвакуационного центра медицины катастроф. Дополнительными функциями теперь являются организация и проведение дистанционных консилиумов врачей с врачами других медицинских организаций по вопросам диагностики и лечения, взаимодействие с экстренными оперативными службами, в том числе пожарными, полицией и службой "Антитеррор", уточняется в документе.