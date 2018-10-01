С 1 по 3 октября пройдет Всероссийская тренировка по гражданской обороне

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Всероссийская тренировка по гражданской обороне под руководством главы МЧС Евгения Зиничева пройдет с 1 по 3 октября во всех регионах страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Старт Всероссийской тренировке по гражданской обороне будет дан 1 октября в 10.00 во время селектора МЧС России под руководством главы ведомства Евгения Зиничева", — сказал собеседник агентства.

По его словам, тренировка будет проходить во всех регионах России с 1 по 3 октября и завершится в канун дня гражданской обороны, который отмечается 4 октября. Кроме подразделений МЧС России, в тренировке примут участие представители федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ.

"Силам гражданской обороны предстоит отработать мероприятия по повышению устойчивого функционирования экономики и систем жизнеобеспечения. Замыслом тренировки, которая пройдет в три этапа, предусмотрена отработка практических действий в условных зонах возникновения крупномасштабных ЧС и аварий, развертывание воздушных и подвижных пунктов управления, эвакуация населения в безопасные районы", — отметил представитель ведомства.