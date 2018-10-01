Генпрокуратура запустит новостной сервис для общения с гражданами

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ с 1 октября запускает информационно-коммуникационный сервис "Эфир" по адресу http://efir.genproc.gov.ru.

В пресс-службе ведомства новый продукт назвали "технологическим миксом интерактивной live-трансляции и стримингового канала".

Представители Генпрокуратуры обещают, что новый мультимедийный продукт будет включать в себя эксклюзивные видео, прямые трансляции новостей и аналитики, и интерактивный чат, в котором сотрудники прокуратуры смогут отвечать на вопросы граждан, а также принимать звонки. Обещают, что пользователи смогут сориентироваться по предпочтительному времени подключения к эфиру в зависимости от интересующей их тематики.

В Генпрокуратуре считают, что новый сервис предложит гражданам "иначе посмотреть на коммуникацию с ведомством", что, впрочем, не отменит существующие форматы обращений, жалоб и приемов.

"Мы рассчитываем на то, что существенный массив вопросов, связанных с нарушением прав и законных интересов граждан, будет решаться в таком интерактивном режиме. Что не менее важно, этот сервис станет прорывом в плане профилактики нарушений законодательства, правового просвещения и укрепления правового сознания в обществе", — отметили в пресс-службе Генпрокуратуры.

На площадке запланировано интервью генерального прокурора России Юрия Чайки.

В первый день вещания сервиса в рубрике "Особые полномочия" зайдет речь об иноагентах и нежелательных организациях. В студию придут член Общественной палаты РФ Вероника Крашенинникова. В рубрике "Мир и порядок" затронут тему экстрадиций. Также в понедельник выйдет рубрика "Чистая среда". Прокуроры расскажут о новых формах борьбы с рыбными браконьерами и с загрязнением водных бассейнов.

В полдень понедельника журналисты изданий Lenta.ru и Russia Today придут на брифинг к официальному представителю Генпрокуратуры России Александру Куренному в рамках рубрики "Вопрос с пристрастием".