Опрос показал, какие книги чаще всего читают россияне

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Более 90% россиян читают книги, популярнее всего оказались сочинения для детей и исторические романы, около четверти предпочитают русскую и зарубежную классику, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Согласно данным опроса, россияне в целом довольно заинтересованы в чтении книг различных жанров – только 4% опрошенных сообщили, что практически не читают книг", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

При этом, по данным ВЦИОМ, доля не интересующихся литературой выше среди людей с неполным средним образованием — каждый пятый (22%) участник опроса в этой группе сказал, что почти не читает книг.

Как отмечают социологи, "наибольшей популярностью среди наших сограждан пользуются книги для детей – как правило, их читают детям 31% опрошенных". Еще 30% участников отдают предпочтение книгам по истории, а также историческим романам, следует из результатов опроса.

"Более четверти респондентов (27%) просматривают книги по домашнему хозяйству и работе на приусадебных участках… Произведения классической литературы (русской или зарубежной) выбирают 26% участников опроса", — указано в материалах ВЦИОМ.

Пятая доля (22%) респондентов предпочитают фантастику, 21% чаще обращается к научной и профессиональной литературе, а каждый пятый — ровно 20% — к учебным пособиям и справочной литературе.

"Также россиян привлекают детективы: "русские женские" (16%), зарубежные (12%), отечественные исторические детективы (12%)" — отмечено в материалах опроса.

Еще 11% опрошенных читают книги о красоте, здоровье и психологии. Художественные произведения современных авторов предпочитает каждый десятый россиянин, еще столько же (10%) опрошенных любят поэзию.

"На сегодняшний день у 87% россиян есть домашняя библиотека того или иного размера: в том числе 44% респондентов сказали, что в их библиотеке до 100 книг, 23% — от 100 до 300 книг, 10% — от 300 до 500 книг", — говорится в опросе ВЦИОМ.

Большие библиотеки объемом от 500 до 1000 книг и свыше 1000 книг есть у каждого 20-го россиянина (по 5%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 8 сентября 2018 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность для данной выборки не превышает 2,5%.