Опрос показал, какие книги чаще всего читают россияне

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Более 90% россиян читают книги, популярнее всего оказались сочинения для детей и исторические романы, около четверти предпочитают русскую и зарубежную классику, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
При этом, по данным ВЦИОМ, доля не интересующихся литературой выше среди людей с неполным средним образованием — каждый пятый (22%) участник опроса в этой группе сказал, что почти не читает книг.
"Более четверти респондентов (27%) просматривают книги по домашнему хозяйству и работе на приусадебных участках… Произведения классической литературы (русской или зарубежной) выбирают 26% участников опроса", — указано в материалах ВЦИОМ.
Пятая доля (22%) респондентов предпочитают фантастику, 21% чаще обращается к научной и профессиональной литературе, а каждый пятый — ровно 20% — к учебным пособиям и справочной литературе.
"Также россиян привлекают детективы: "русские женские" (16%), зарубежные (12%), отечественные исторические детективы (12%)" — отмечено в материалах опроса.
Еще 11% опрошенных читают книги о красоте, здоровье и психологии. Художественные произведения современных авторов предпочитает каждый десятый россиянин, еще столько же (10%) опрошенных любят поэзию.
Большие библиотеки объемом от 500 до 1000 книг и свыше 1000 книг есть у каждого 20-го россиянина (по 5%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 8 сентября 2018 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность для данной выборки не превышает 2,5%.