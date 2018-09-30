МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Владимир Путин провел субботний день на отдыхе в тайге в Хакасии, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства остановился в Хакасии по пути из Душанбе, где в пятницу прошел саммит лидеров стран СНГ.

После небольшого отдыха президент отправился в Сочи, где закончился 16-й этап чемпионата "Формула-1" Гран-при России. Он наградил победителя гонки Льюиса Хэмилтона.

Отдых президента

Это не первая поездка президента на отдых в тайгу. В августе Путин провел выходные на Енисее в Тыве с министром обороны Сергеем Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым.

Президент гулял по горам, собирал грибы и катался на катере по Енисею.

В августе прошлого года он сделал двухдневную остановку в Сибири, где занимался подводной охотой и рыбалкой. Как сообщал Песков, Путин два часа "гонялся за щукой" в горном озере. Президента тогда сопровождали Шойгу, глава Тывы Шолбан Кара-оол и глава Хакасии Виктор Зимин.