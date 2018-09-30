В Грозном в субботу прошел молебен о здравии Героя России Анатолия Романова

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Православный молебен о здравии Героя России генерал-полковника Анатолия Романова прошел в Грозном, где в октябре 1995 года служебный автомобиль, в котором находился Романов, был подорван боевиками, сообщает пресс-служба Росгвардии.

"Двадцать девятого сентября в воинских частях и подразделениях Объединенной группировки войск (сил) на территории Северо-Кавказского региона, дислоцированных в Чечне, прошли тематические собрания, посвященные юбилею Героя России генерал-полковника Анатолия Романова, а также православный молебен о его здравии", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что военнослужащим и сотрудникам рассказали о служебном пути военачальника, в частности о его командовании Объединенной группировкой федеральных сил в Чечне в середине девяностых годов. Именно в этот период за Романовым закрепилась характеристика генерала-миротворца – своей главной целью он полагал выведение затянувшегося военного конфликта в политическое русло, дабы уберечь жизни солдат, офицеров и мирных жителей Чечни.

Отмечается, что в Объединенной группировке войск (сил) сейчас проходят службу офицеры, выполнявшие боевые задачи под командованием Романова. Он запомнился тактичным и сдержанным человеком. По их словам, он всегда умел выслушать подчиненных и принять правильное решение в сложных ситуациях, которых в резко меняющейся оперативной обстановке было очень много.

"Желая духовно поддержать генерала Романова, вот уже 23 года борющегося за свою жизнь, военнослужащие Объединенного пункта управления помолились о его здравии в храме святого благоверного князя Дмитрия Донского в Ханкале", — добавляется в сообщении.

Анатолий Александрович Романов родился в 27 сентября 1948 года в деревне Михайловка Белебеевского района Башкирии. В 1995 году Романов назначен заместителем министра внутренних дел – командующим внутренними войсками МВД России. В этом же году он возглавлял Объединенную группировку войск на Северном Кавказе. В октябре 1995 года служебный автомобиль, в котором находился Романов, был подорван боевиками под мостом на площади Минутка в городе Грозном. Генерал получил тяжелое ранение и с тех пор прикован к постели.

В результате взрыва погибли его помощник полковник Александр Заславский, водитель автомобиля и один из бойцов отряда специального назначения "Русь". Ранения и контузии получили еще 15 военнослужащих внутренних войск, которые сопровождали колонну.

Указом президента от 5 ноября 1995 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, Романову присвоено звание Героя России. Генерал-полковник является почетным гражданином Саратова.