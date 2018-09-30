Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Облачная погода без существенных осадков прогнозируется в Москве в воскресенье, температура воздуха останется на уровне плюс 10 — плюс 12 градусов, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Сегодня погода в столичном регионе обусловится северной периферией антициклона, по которой скользнет теплый атмосферный фронт. Днем в Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков", — сказали в "Фобос" в воскресенье.

По данным центра погоды, температура в столице днем составит плюс 10 — плюс 12 градусов, по области — от плюс 8 до плюс 13 градусов.