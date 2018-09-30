Тайфун "Трами" принесет сильные дожди на Южные Курилы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 сен — РИА Новости. Тайфун "Трами" заденет в понедельник тихоокеанское побережье Южных Курил, сообщила в воскресенье РИА Новости дежурный синоптик Сахалинского подразделения Росгидромета.

"Тайфун "Трами", который идет из Японии, северной периферией заденет тихоокеанское побережье Южных Курил. Его влияние уже сейчас ощущается на Курилах, там уже начались дожди. Но самые интенсивные осадки ожидаются в понедельник днем", — рассказала собеседница агентства.

По ее данным, осадки могут достигнуть 50 мм и более за 12 часов, а порывы ветра достигнут ураганных — до 30-35 м/сек.

"Тайфун идет с огромной скоростью: утром атмосферные вихри будут южнее Хоккайдо, а вечером окажутся уже в районе Северных Курил. Поэтому ближе к вечеру на Южных Курилах дожди прекратятся, и ветер утихнет", — отметила синоптик.

В Южно-Курильском и Курильском районах объявлено штормовое предупреждение. МЧС уже направило в администрации муниципальных образований и соответствующие структуры экстренное предупреждение и рекомендации.