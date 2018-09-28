В России наблюдается снижение уровня младенческой смертности

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Стойкая тенденция к снижению уровня младенческой смертности наблюдается в России, показатели в некоторых регионах сопоставимы с данными развитых стран, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.

Ранее издание РБК сообщило, что Счетная палата отметила увеличение младенческой смертности в девяти регионах, где были построены перинатальные центры. Никакого объяснения этому аудиторы не предлагают.

"В целом в Российской Федерации отмечается стойкая тенденция к снижению уровня младенческой смертности, а в ряде регионов показатели сравнимы с показателями развитых стран мира",- говорится в сообщении.

В России показатель младенческой смертности рассчитывается ежемесячно с целью принятия при необходимости своевременных мер по недопущению повышения показателя младенческой смертности, отмечают в ведомстве.

"Судить о повышении младенческой смертности в указанных субъектах Российской Федерации только по показателю младенческой смертности также некорректно. Так, например, абсолютное число умерших детей в некоторых из них уменьшилось, а показатель вырос за счет снижения числа родившихся детей",- пояснили в пресс-службе.

Минздрав продолжает работу с субъектами Российской Федерации по снижению младенческой смертности, которая основана на принципах непрерывного совершенствования качества оказания медицинской помощи матерям и детям и направлена на оптимизацию деятельности службы родовспоможения и детства, добавили в ведомстве.

"Повышение уровня младенческой смертности является предметом для тщательного анализа каждого случая летального исхода и принятия всех необходимых мер по устранению выявленных недостатков",- уточнили в пресс-службе.