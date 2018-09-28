Четыре новых фельдшерско-акушерских пункта открылись в Чувашии

ЧЕБОКСАРЫ, 28 сен — РИА Новости. Четыре новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) открылись в трех районах Чувашии, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.

По его словам, один новый ФАП открылся в деревне Чиршкас-Мураты Вурнарского района, два ФАПа — в деревнях Яншихово и Татмыш Югелево Батыревского района и ещё один ФАП — в деревне Анаткасы Урмарского района Чувашии.

"Сегодня Чувашия обладает развитой инфраструктурой для обеспечения медицинской помощью шаговой доступности: начиная от домовых хозяйств и фельдшерско-акушерских пунктов до республиканских и федеральных центров высоких технологий. С 2013 года по инициативе главы Чувашии Михаила Игнатьева в регионе построено 179 современных фельдшерско-акушерских пунктов, что позволило обновить каждый четвертый ФАП. К 2020 году будет обновлен каждый третий", — процитировали в пресс-службе министра здравоохранения Чувашии Владимира Викторова.

В пресс-службе добавили, что новый ФАП в Вурнарском районе будет обслуживать жителей трех населенных пунктов с общей численностью 588 человек. Два ФАПа Батыревского района будут обслуживать более 800 человек. В Урмарском районе ФАП будет обслуживать три населенных пункта с общей численностью 717 человек. В текущем году на обновление и строительство новых ФАПов выделено 94,7 миллиона рублей, что на 17,4 миллиона рублей больше, чем в прошлом году.

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