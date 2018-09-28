Депутат Госдумы призвала не считать чужие зарплаты

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя (КПРФ) призвала общественность перестать считать депутатские зарплаты, добавив, что нередко парламентарии оказывают помощь населению из своего депутатского заработка.

Ранее Ганзя заявила радиостанции "Говорит Москва", что ей не хватает 380 тысяч рублей, которые она получает в качестве зарплаты. Политик пояснила, что "так как представительских расходов нет, то от этой зарплаты не остается ничего".

В разговоре с РИА Новости Ганзя заявила, что некоторые парламентарии, кроме депутатской зарплаты, получают дивиденды по вкладам или акциям, но такая возможность есть не у всех.

"Депутаты разные: у кого-то есть акции и прочее – им проще, мне, например, не проще. У меня проблема – столько людей обращается, а когда не хватает денег на всех, я столько проклятий слушаю… Никто же не кричит про зарплату в Совете Федерации. А у них зарплаты намного выше, чем у депутатов Госдумы. Кто-нибудь крикнул про зарплату министров, топ-менеджеров госкорпораций? Не надо считать нашу зарплату, она у нас разлетается вся, потому что за ней в очереди стоят люди", — сообщила Ганзя агентству.

Зампредседателя думского комитета по контролю и регламенту Михаил Романов ("Единая Россия") ранее заявил РИА Новости, что парламентарии обсудят вопрос оплаты представительских расходов депутатам Госдумы, когда речь идет о помощи избирателям. Парламентарий подчеркнул, что должно быть предложение по реализации данного вопроса, например, законопроект, который может быть принят после проведения консультаций с правительством РФ и поиска консенсуса по данному вопросу.

Ранее в Госдуме сообщали, что среднемесячная заработная плата парламентариев за шесть месяцев 2018 года (с учетом дней болезни депутатов ГД и отпусков) составила 388,5 тысяч рублей (338 тысяч рублей после уплаты подоходного налога).