Чувашия с 2019 года перейдет на цифровое телерадиовещание

ЧЕБОКСАРЫ, 28 сен — РИА Новости. С 2019 года Чувашия перейдет с аналогового телерадиовещания на цифровое, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы Чувашии.

По его словам, в рамках реализации федеральной программы, предусматривающей переход на цифровое телерадиовещание в России, в Чувашии были построены и введены в эксплуатацию 42 объекта связи.

"Уже сегодня жители Чувашии могут бесплатно смотреть цифровое эфирное телевидение. Практически во всех населенных пунктах региона доступны в отличном качестве 10 программ пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс). К концу текущего года будет доступен и второй мультиплекс — еще 10 телеканалов. Сейчас он запущен в городах Чебоксары и Новочебоксарск", — процитировали в пресс-службе министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций региона Михаила Анисимова.

Министр напомнил, что ранее жителям Чувашии были доступны всего три аналоговых телеканала: "Первый канал", "Россия 1", "НТВ". В рамках развития цифрового эфирного вещания в регионе предусмотрено включение региональных программ ГТРК "Чувашия" в каналы "Россия 1", "Россия 24" и "Радио России" в составе первого мультиплекса, что позволит жителям республики быть в курсе местных новостей.

В пресс-службе со ссылкой на данные Мининформполитики Чувашии добавили, что в 68 населенных пунктах региона полностью отсутствует сигнал центрального эфирного телевидения. Свыше 8 тысяч человек, проживающих в более чем 5 тысячах домохозяйств, не могут бесплатно смотреть эфирное телевидение из-за невозможности обеспечения приема сигнала. При этом только 28% домохозяйств Чувашии подключены к спутниковому телевидению.

"Задача органов власти — обеспечить конституционное право жителей республики на равный доступ к информации, к качественным услугам и условиям проживания", — привели в пресс-службе слова главы Чувашии Михаила Игнатьева. Руководитель республики поручил продумать возможные механизмы социальной поддержки малообеспеченных и многодетных семей.

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