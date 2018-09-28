МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Парламентарии обсудят вопрос оплаты представительских расходов депутатам Госдумы, когда речь идет о помощи избирателям, нужно искать формы решения данной проблемы, заявил зампредседателя думского комитета по контролю и регламенту Михаил Романов ("Единая Россия").

Ранее депутат Госдумы от фракции КПРФ Вера Ганзя заявила радиостанции "Говорит Москва", что ей не хватает 380 тысяч рублей, которые она получает в качестве зарплаты. Политик пояснила, что "так как представительских расходов нет, то от этой зарплаты не остается ничего".

"Я ее (идею – ред.) положительно оцениваю… Вера Анатольевна говорила, насколько я прочитал в СМИ, о средствах на покупку пылесосов после посещения детских домов. Конечно, здесь, в региональных парламентах нашей страны, есть где-то представительские расходы, а где-то есть поправка депутата, в рамках которых реализуются вот эти наказы. А у нас, как у депутатов Госдумы, такой формы поддержки наших избирателей нет", — сказал Романов РИА Новости, отвечая на вопрос о том, как политик оценивает идею предусмотреть для депутатов оплату трат на представительские расходы.

При этом политик пояснил, что депутаты Госдумы не могут предлагать подобного рода финансовую поддержку, например, детскому дому или школе на муниципальном уровне, в рамках федерального бюджета, так как это будет "нецелевое расходование денежных средств".

"Какую-то форму, действительно, нужно искать. Многие депутаты, и я в том числе, за счет средств заработной платы помогаем нашим избирателям… Я в свою очередь тоже считаю необходимым эту проблему обсудить, мы обязательно после региональной недели с коллегами данный вопрос обсудим и будем, в том числе, выносить его на рассмотрение нашей фракции, искать формы поддержки наших избирателей в каких-то мелких представительских расходах", — сказал он.

Он пояснил, что, например, представительские расходы могут заключаться в оплате лекарств избирателю, если субъект не может оперативно их купить и избиратель обращаются к депутатам Госдумы с просьбой помочь.

При этом парламентарий подчеркнул, что должно быть предложение по реализации данного вопроса, например, законопроект, который может быть принят после проведения консультаций с правительством РФ и поиска консенсуса по данному вопросу.