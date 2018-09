Футболка со слоганом Burger King возмутила сына блокадника

МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен — РИА Новости. Сын блокадника Иван Милчин рассказал РИА Новости, что его возмутил промоутер Burger King, стоявший на Невском проспекте в Петербурге около ресторана быстрого питания в футболке со слоганом на английском языке You won't starve to death in this city ("Вы не умрете от голода в этом городе"). В самом ресторане агентству пояснили, что данный рекламный макет был использован только в Екатеринбурге во время чемпионата мира по футболу, а из-за появления футболки в Петербурге будет проведена проверка.

Махнул рукой и пошел дальше

По словам Милчина, фотографию промоутера он сделал на прошлой неделе на Невском проспекте, когда приехал в Петербург из республики Кипр, где сейчас проживает.

"Я подошел к этому человеку и сказал ему: "Вы разве не понимаете, как странно эту майку носить?" Он просто махнул мне рукой и пошел дальше", — рассказал он.

По его словам, сначала он принял промоутера за современного художника, делающего подобие инсталляции. "Любой человек в маркетинге понимает, что нужно знание местного рынка. Здесь в компании либо специально "подкол" решили сделать, либо кто-то был "в отключке", не знаю", — считает Милчин.

Он добавил, что в тот же вечер встречался с родственником в парке Победы на Московском проспекте. "И он (родственник) мне рассказывал о значении этого места: в парке во время войны был крематорий, где сжигали тела горожан, умерших в блокаду", — объяснил Милчин.

Корреспондент РИА Новости съездил в центр Петербурга, чтобы собственными глазами увидеть данную акцию, но не обнаружил ни одного промоутера около ресторанов данной сети быстрого питания, расположенных на Невском проспекте.

Шутки неприемлемы

В пресс-службе Burger King в России РИА Новости рассказали, что действительно использовали рекламный макет "You won't starve to death in this city", но не в Санкт-Петербурге, а в Екатеринбурге во время прошедшего летом чемпионата мира по футболу.

"Этим баннером мы встречали в июне туристов из других стран, прилетавших на чемпионат мира. Многие из них, приехав в незнакомый им город Екатеринбург, мало знали о нашей стране и имели предубеждение к русской кухне. Мы сообщали им рекламными плакатами, что здесь есть известная для них сеть Burger King. Для русскоязычного населения на том же плакате был дан перевод "с нами не пропадешь", — сообщили в пресс-службе.

Представитель ресторана быстрого питания допустил, что часть рекламных материалов, в том числе и футболки, могла не быть утилизирована после акции и, таким образом, кто-то мог надеть такую футболку в другом городе.

"Мы проведем проверку и если обнаружим кого-то в Санкт-Петербурге в такой футболке, обязательно потребуем утилизировать, так как это несогласованное с нами использование бренда", — добавили в пресс-службе.

В Burger King подчеркнули, что компания с глубоким уважением относится к истории России, а эта акция не имела ничего общего с историческим контекстом. Кроме того, в пресс-службе сообщили, что баннер с этой надписью размещался очень короткое время, во время прилетов туристов на чемпионат мира, и с тех пор он не используется.

"На приведенных в социальных сетях макетах виден русский перевод английского фразеологизма – "С нами не пропадешь", который, очевидно, ничего общего с историей не имеет. Более того, этот макет был сделан не для Петербурга. Наша компания поддерживает фонд ветеранов и любой подтекст или шутки по данной теме для нас неприемлемы и табуированы", — объяснили в Burger King.