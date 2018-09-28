Власти Челябинска рассчитывают вывезти весь скопившийся мусор к 30 сентября

ЧЕЛЯБИНСК, 28 сен — РИА Новости. Весь скопившийся в Челябинские с середины сентября мусор планируется вывезти к концу воскресенья, сообщил в пятницу журналистам глава города Евгений Тефтелев.

В Челябинске уже несколько дней действует режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за длительного невывоза мусора с контейнерных площадок. Прокурорская проверка выявила в Челябинске более 300 фактов ненадлежащего состояния контейнерных площадок из-за длительного невывоза отходов.

"Прирост за сутки по вывозу мусора 260 тонн, мы вывезли за сутки 1300 тонн (за среду было вывезено 1050 тонн). Если говорить о контейнерных площадках, которые находятся в режиме ЧС под контролем глав, то на сегодняшний день осталось привести в соответствие около 400 площадок и 50 площадок, которые находятся в поселках города. Из них в "красном состоянии" остаются порядка 250 площадок. Ежедневно мы вывозим с районов мусор с 200 площадок. Мы считаем, что в основном всю работу закончим в воскресенье", — сказал он.

Всего в городе 2,7 тысячи контейнерных площадок, уточнил глава Челябинска.

По его словам, в субботу завершится вывоз мусора в Тракторозаводском и в основном в Советском районе.

"В самых крупных районах — Курчатовском, Калининском, а также в Ленинском и Центральном районах планируем закончить работу в воскресенье", — сказал Тефтелев.

На некоторых площадках приходится убирать мусор дважды, так как в пустые после вывоза мусора контейнеры перекладывают мусор, который находился рядом, такие площадки главы районов держат на контроле, рассказал он.

По мнению главы Челябинска, с понедельника начнется плановая уборка мусора в текущем режиме.

Глава пояснил, что режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать и, скорее всего, будет снят на следующей неделе.