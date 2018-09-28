Житель Перми выиграл в лотерею более 56 миллионов рублей

ПЕРМЬ, 28 сен — РИА Новости. Потративший 100 рублей на лотерейный билет житель Перми выиграл суперприз более 56 миллионов рублей "Гослото "6 из 45" сообщает пресс-служба "Столото".

"Житель Перми приобрел лотерейный билет за 100 рублей с помощью мобильного приложения "Столото" для iOS и стал обладателем 56 821 773 рублей!" — говорится в сообщении.

По данным организаторов розыгрыша, суперприз лотереи "Гослото "6 из 45" разыгран во второй раз за два месяца — 31 июля его выиграл житель Краснодара.

Пермяки оказываются в числе миллионеров-победителей не впервые. Двумя неделями ранее один из жителей Перми также стал счастливчиком — 15 сентября он выиграл суперприз лотереи "Рапидо", размер которого составил более 7 миллионов рублей. Участник купил билет на мобильном сайте за 750 рублей, он был рассчитан на пять тиражей.

Абсолютный рекорд современных государственных лотерей — 506 миллионов рублей — принадлежит жительнице Воронежской области.