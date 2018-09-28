Group-IB предупреждает о росте мошеннических сайтов по продаже iPhone

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Более 12 тысяч доменов с предложениями новых iPhone зарегистрировано в России, часть из них уже используется мошенниками для кражи личных данных и информации о банковских картах, сообщили РИА Новости в компании Group-IB, которая занимается предотвращением и расследованием киберпреступлений.

По данным компании, часто мошенники создают подобные сайты для фишинга — кражи информации о банковских картах и персональных данных пользователей. По оценкам экспертов, уже в первый месяц после старта продаж потенциальная выручка только топ-20 мошеннических ресурсов может составить около 500 тысяч долларов.

Наибольшую опасность на фоне презентации новых моделей iPhone эксперты Group-IB видят в фишинге. По данным компании, в сентябре этого года количество созданных фишинговых ресурсов, ориентированных на пользователей продуктов компании Apple, выросло в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составило более 800 ресурсов.

"Мошенники не просто копируют сайт официальных дилеров техники Apple и регистрируют похожее доменное имя, но и используют те же каналы продвижения и инструменты привлечения покупателей, что и легальные магазины: оплачивают кампании в социальных сетях, выкупают приоритетные позиции в поисковой выдаче, используют pop-up-сообщения о специальных акциях", — рассказали в компании.

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, специалисты рекомендуют избегать интернет-магазинов, работающих по предоплате, опасаться слишком низкой цены и навязчивой рекламы. Также не стоит участвовать в розыгрышах iPhone, если они проводятся не на официальных ресурсах.

Компания Apple 12 сентября представила сразу три новые модели смартфонов — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Цена на iPhone XS начинается от 87,99 тысячи рублей, а на iPhone XS Max — от 96,99 тысячи рублей. Мировые продажи iPhone XS и XS Max начались 21 сентября, в России они стартовали в пятницу. Крупнейшие российские ритейлеры отмечали повышенный спрос к новинкам уже на этапе предзаказа, который был открыт 21 сентября.