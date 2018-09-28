Минтруд опроверг данные об изменении формулы расчета страховых пенсий

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Основных направлениях деятельности правительства (ОНДП) речь идет о новом порядке индексации пенсий с 2019 года в связи с принятыми поправками в законодательство, а не об изменении формулы расчета страховых пенсий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда РФ.

Ранее "Ведомости" сообщили, что правительство намерено изменить формулу расчета страховых пенсий. Именно так, по словам собеседников "Ведомостей", следует трактовать одну из мер развития пенсионной системы, указанную в одобренных правительством ОНДП до 2024 г.

"В проекте Основных направлений деятельности правительства под совершенствованием основных параметров распределительного компонента пенсионной системы понимается новый порядок индексации пенсий с 2019 года в связи с принятыми поправками в законодательство", — рассказали в Минтруде.

В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой также подтвердили, что "формулировка в ОНДП касается нового порядка индексации пенсий с 2019 года в связи с принятыми поправками в законодательство".

Ранее первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство РФ планирует индексацию пенсий на 2019 год на 7%, то есть они вырастут в реальном выражении даже при инфляции выше прогнозов.

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем и окончательном чтении закон о совершенствовании пенсионной системы.

В первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, Госдума приняла в июле. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. В частности глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.

Проект закона, согласно которому отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста влечет штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов, президент внес на рассмотрение нижней палаты парламента в начале сентября. Соответствующие изменения предлагается внести в Уголовный кодекс. Этот закон Госдума приняла в третьем чтении на пленарном заседании во вторник.

Остальные предложения президента были учтены в поправках, принятых во втором чтении. Также были приняты предложения, сформулированные "Единой Россией", часть из которых посвящена вопросу накопительной пенсии, которую депутаты фракции предлагают выплачивать в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин. При этом предусмотрены как разовые выплаты для тех, у кого размер накопительной пенсии получится 5% и менее от объема всей пенсии, так и срочные выплаты. Кроме того, закрепляется право и в дальнейшем назначать накопительную пенсию в соответствующем возрасте.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.