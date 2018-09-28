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Общество

Минтруд опроверг данные об изменении формулы расчета страховых пенсий

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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкМужчина с полученной пенсией на почтамте. Архивное фотоМужчина с полученной пенсией на почтамте. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Основных направлениях деятельности правительства (ОНДП) речь идет о новом порядке индексации пенсий с 2019 года в связи с принятыми поправками в законодательство, а не об изменении формулы расчета страховых пенсий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда РФ.

Посетительница в отделении Пенсионного фонда РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава ПФР назвал цель совершенствования пенсионной системы

Ранее "Ведомости" сообщили, что правительство намерено изменить формулу расчета страховых пенсий. Именно так, по словам собеседников "Ведомостей", следует трактовать одну из мер развития пенсионной системы, указанную в одобренных правительством ОНДП до 2024 г.

"В проекте Основных направлений деятельности правительства под совершенствованием основных параметров распределительного компонента пенсионной системы понимается новый порядок индексации пенсий с 2019 года в связи с принятыми поправками в законодательство", — рассказали в Минтруде.

В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой также подтвердили, что "формулировка в ОНДП касается нового порядка индексации пенсий с 2019 года в связи с принятыми поправками в законодательство".

Пенсионеры. Архивное фото
© Depositphotos / Wavebreakmedia
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Ранее первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство РФ планирует индексацию пенсий на 2019 год на 7%, то есть они вырастут в реальном выражении даже при инфляции выше прогнозов.

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем и окончательном чтении закон о совершенствовании пенсионной системы.

В первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, Госдума приняла в июле. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. В частности глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.

Проект закона, согласно которому отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста влечет штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов, президент внес на рассмотрение нижней палаты парламента в начале сентября. Соответствующие изменения предлагается внести в Уголовный кодекс. Этот закон Госдума приняла в третьем чтении на пленарном заседании во вторник.

Мужчина на велосипеде в центре Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Кому выгодно повышение пенсионного возраста

Остальные предложения президента были учтены в поправках, принятых во втором чтении. Также были приняты предложения, сформулированные "Единой Россией", часть из которых посвящена вопросу накопительной пенсии, которую депутаты фракции предлагают выплачивать в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин. При этом предусмотрены как разовые выплаты для тех, у кого размер накопительной пенсии получится 5% и менее от объема всей пенсии, так и срочные выплаты. Кроме того, закрепляется право и в дальнейшем назначать накопительную пенсию в соответствующем возрасте.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

Пенсии в мире
© Инфографика
Возраст выхода на пенсию в разных странах

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